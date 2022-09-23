Emniyet kemerli cinayette "cinsel saldırı" iddiası

DHA

İzmir'deki emniyet kemerli cinayette ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Buket Çelik (40), cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Olay, 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz (43) ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.

İDDİAYA GÖRE EMNİYET KEMERİ İLE BOĞDU

İddiaya göre Buket Çelik, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Hakkı Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi, Hakkı Öz ile ilgili detaylı otopsi raporunu hazırladı. Raporun sonuç bölümünde, kanında ethanol ile sildenafil saptanan Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.

'KASTEN YARALAMA NETİCESİNDE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇU

Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Buket Çelik, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Buket Çelik'in dışında duruşmaya avukatı Kasım Şimşek, Öz'ün ailesinin avukatlarından Mehmet Onur Özkılınç da katıldı. İlk duruşmada Buket Çelik ile sanığın oğlunun da aralarında bulunduğu bazı tanıklar dinlendi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Buket Çelik'e söz verildi.

CİNSEL SALDIRI VE BASKI İDDİASI

Hakkı Öz ile birlikteliğinin bulunmadığını, uzaktan akraba olduklarını söyleyen Çelik, 2021 yılında sosyal medya üzerinden konuşmaya başladıklarını, ilk olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldiklerini, günübirlik bir evde maktulün cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

Bir süre görüşmediklerini, ardından kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine iyi niyetine inanarak İzmir'e geldiğini belirten Çelik, Hakkı Öz'ün kendisine ev tutmasında yardımcı olduğunu ve ev eşyası getirdiğini de sözlerine ekledi. Geçen sürede Hakkı Öz'ün, kendisiyle cinsel birliktelik yaşamak istediğini ancak defalarca reddettiğini de kaydeden Çelik, 2 kez daha cinsel saldırıya uğradığını, eski eşi ve nişanlısı dahil başka erkeklerle görüşmemesi için baskı kurduğunu da sözlerine ekledi.

"MERMİ GÖSTERİP TEHDİT ETTİ"

Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını da söyleyen Buket Çelik, olay günü oto tamircisi olan maktulün arkadaşı Orhan Başak'ın dükkanına araçla gittiklerini kaydetti. Burada Öz'ün kendisine mermi gösterip ölümle tehdit ettiğini, iş yeri sahibi Başak'ın da olayı görüp duyduğunu ifade etti.

Olay anında ise Öz'ün kendisini ıssız bir yere götürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu, karşı koyunca ısırıp vurmaya başladığını kaydetti. Bunu gören trans bir bireyin 'yardım ister misin?' diye sorması üzerine 'evet' dediğini de kaydetti.

OĞLUNUN ADI KARIŞINCA KARŞILIK VERDİĞİNİ ANLATTI

Hakkı Öz'e kesinlikle vurmadığını, eliyle yüzünü kapatarak kendisini korumak istediğini belirten Buket Çelik, ancak maktulün 15 yaşındaki oğluna da cinsel saldırıda bulunup, öldüreceğini söylemesi üzerine araç içerisinde ayağa kalkıp şoför kısmında oturan Öz'ün üzerine çıkarak, arkadan bağlı emniyet kemerini boynuna doladığını kaydetti. 1 dakika böyle kaldıktan sonra, yolcu kısmından araçtan indiğini, Öz'ün kollarını salladığını, geri dönüp bir daha bakmadığını, bu sırada maktulün ortağı Veysi Kıno'yu arayıp yardım istediğini, kısa bir süre sonra ise polisin yanına geldiğini ve ekip otosuna alındığını da sözlerine ekledi.

TANIKLAR FARKLI KONUŞTU

Ardından tanıklar dinlendi. İlk olarak Buket Çelik'in oğlu 15 yaşındaki A.A. ifade verdi. Buket Çelik'in aksine A.A. ifadesinde, annesi Çelik ile Öz'ün sevgili olduklarını, bazen maktulün evlerinde kaldığını, aralıkla kavga ettiklerini söyledi.

Ardından maktulün arkadaşı oto tamirci Orhan Başak dinlendi. Öz'ün, Çelik'e mermi gösterip ölümle tehdit ettiği olaya tanık olup olmadığı sorulan Başak, böyle bir olayı görüp duymadığını söyledi. Hakkı Öz'ün ortağı Veysi Kıno ise Öz ile Buket Çelik'in ortak oldukları iş yerine geldiklerini ancak genelde bitişik dükkandaki bir kafede çay içtiklerini söyledi.

İHBARA GİDEN 2 POLİS DİNLENDİ

Ayrıca olay günü, ihbarla söz konusu adrese giden 2 polis memuru da mahkemede dinlendi. Tanık polis memurlarından ilki, olay yerine gittiğinde boynuna 2 kez emniyet kemeri sıkıca dolanan Öz'ün nabzını kontrol ettiğini, atmadığını görünce 122 Acil Servis'i aradığını ancak olay sonrası arandığı anlaşılan sağlık ekibinin olay yerine vardığını anlattı. Bir diğer polis memuru ise aile içi şiddet ihbarıyla olay yerine gittiklerinde olay yerinden ayrılan Buket Çelik'i yolda bulduğunu, kendisine direnmediğini, peşinden gelip polis otosuna bindiğini ifade etti.

Öz ailesinin avukatlarından Mehmet Onur Özkılınç, iddianame "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan düzenlenmişse de maktulün aşırı derecede alkollü oluşundan savunmasız olduğu, sanığın eyleminin yaralama kastı değil, öldürme kastı içerdiğini söyledi. Özkılınç, "Kendisine saldırdığını iddia ettiği maktulden kolayca kaçabilecekken kaçmayışı hayatın olağan akışı aykırıdır. Bu nedenle biz sanığın 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçu yerine 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, hakim-savcı otoparkında keşif yapıldı. Otoparka, söz konusu araca benzeyen hafif ticari araç getirildi. Sürücü koltuğuna ise Hakkı Öz'ü temsilen biri oturdu. Buket Çelik, o anları anbean anlattı.