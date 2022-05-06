Emniyet kemerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de, kamyonetin emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada tespit edilen bir araç içerisindeki şahısların batı illerinden uyuşturucu madde getirebileceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin fiziki takip sonucu durduğu kamyonette yapılan aramada emniyet kemeri tertibatı içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.