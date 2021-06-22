Emniyet iki ülke ile bilgi paylaştı! 7 ton uyuşturucu ele geçirildi

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir."