Emniyet Genel Müdürlüğünce 38 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarda 231 kişi gözaltına alındı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, son 3 günde, 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 990 gram uyuşturucu madde ile 8 bin 643 uyuşturucu hap ve 166 kök kenevire el konuldu. Operasyonlar kapsamında ayrıca 5 tabanca, 4 hassas terazi ve 10 bin 795 lira nakit para ele geçirilirken, 231 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

İstanbul'un Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İki aylık takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 20 şüphenin yakalanması için 20 adrese düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bazı kişilerin gözaltına alındığı helikopter destekli operasyonda polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

KAHTA'DA 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ TUTUTLANDI

Adıyaman'da Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu nakleden, satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Kahta’da bulunan parklarda sattıkları tespit edilen F.T. (20),S.K. (18),D.Y. (22) ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen H.O. (16),isimli şahıslar, yapılan titiz ve itinalı çalışmalar sonucunda yakalandı. Üzerinde satışa hazır fişek halinde 20 gr. bonzai ile beraber yakalanan 4 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Adıyaman kapalı ceza evine gönderildi.