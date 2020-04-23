23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yayımladığı kutlama mesajında, Türk milletinin en güçlü sesi ve iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamanın gururu ile insanlığın ortak umudu ve geleceği çocukların coşkusunu paylaşmanın mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti.
Kurtuluş Savaşı sırasında milli egemenliğe dayalı yeni bir devlete ihtiyaç duyulmasının ardından 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğine işaret eden Mehmet Aktaş, TBMM'nin önderliğinde İstiklal Mücadelesi'nin zaferle sonuçlandırıldığını ve Türk milletinin ebediyete kadar hür yaşayacağının ilan edildiğini bildirdi.
Aktaş, mesajında şunları kaydetti:
"Aradan geçen 100 yıl boyunca millet iradesinin hakim kılınması anlamına gelen milli egemenlik kavramı hep korunmuş ve milli iradeyi tehdit eden veyahut kesintiye uğratan darbe kalkışmaları tarihin karanlığına gömülmüştür. En son 15 Temmuz'da milli iradeye tasallut eden hain FETÖ terör örgütü ve uzantıları gereken dersi alarak milli iradenin ve milletin cesaretinin altında ezilmiş ve Gazi Meclis bu darbe kalkışmasından daha da güçlenerek çıkmıştır.
23 Nisan aynı zamanda en kıymetli hazinemiz çocuklarımızın da bayram sevincini yaşamalarına ve bütün dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederek, çocukların sadece ülkelerin zenginliği değil dinamizminin ve değişim potansiyelinin arkasındaki ana kaynak ve en büyük gücümüz olduğunu da tescil etmiştir. Türkiye'miz gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna onların omuzlarında yükselerek ulaşacaktır."
Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli Meclis'in tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla andığını belirten Mehmet Aktaş, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve başta çocuklar olmak üzere Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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