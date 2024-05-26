Emniyet düğmeye bastı! Nihal öldürüldü mü?

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Antalya Serik'ten Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye katılan anne Derya Yılmaz ve baba Vedat Babayiğit, kızları Nihal'in 9 Ekim 2023'ten bu yana kayıp olduğunu söylemiş, dini nikahlı eşi Mehmet Muhammed'den şüphelendiklerini ifade etmişti.

Aileye Nihal'in boğazı kesilerek öldürülmüş halde bir fotoğraf gelmişti. Mehmet Muhammed'in telefonunun son sinyal verdiği bölge ve Nihal'in öldürülmüş haldeki fotoğrafının olduğu nokta olan Eminceler mevkiinde Antalya Emniyeti hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Programımız sırasında canlı yayında yapılan çalışmalarda Antalya Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama ve kurtarma biriminden kurbağa adamlar, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü köpek eğitim merkezinden kadavra köpeği Mia ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri Nihal'e ait bir iz aradı. O arama anları ekranlara gelirken, anne Derya gözyaşlarını tutamadı.