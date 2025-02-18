Emniyet canlı yayında harekete geçti! 16 yaşındaki kız çocuğu şubeye götürüldü
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün hararetli dakikalar yaşandı. Programa geçtiğimiz günlerde gelen Ayfer Hanım kızı E.'nin, "Düşman aile" dediği kişiler tarafından kaçırıldığını ve Seyfettin isimli kişiyle birlikte kaldığını dile getirmişti
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün hararetli dakikalar yaşandı.
Programa geçtiğimiz günlerde gelen Ayfer Hanım kızı E.’nin, “Düşman aile” dediği kişiler tarafından kaçırıldığını ve Seyfettin isimli kişiyle birlikte kaldığını dile getirmişti. E.'nin 16 yaşında olması herkesi ekran başına kilitlemişti.
DİDEM ARSLAN YILMAZ KAYIP KIZI ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM ETTİ
Didem Arslan Yılmaz, canlı yayındayken çocuk şubenin E. için geldiğini söyledi. Canlı yayında, Türkiye’nin gözü önünde Didem Arslan Yılmaz aracılığıyla E. polis ekiplerine teslim edildi.