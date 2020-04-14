Emniyet çalınan hayvanları drone yardımıyla buldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çalınan 10 küçükbaş hayvan, drone yardımıyla yürütülen çalışma sonucu bulundu.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir besicinin, 10 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Çevredeki 17 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, küçükbaş hayvanları çalan kişileri tespit etti.

Ekipler, çalınan hayvanların bulunduğu yeri belirlemek için Dicle Mahallesi'nde drone havalandırdı.

Drone ile yer tespiti yapan ekipler, 10 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.