Emniyet 598 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Balyoz 2 ekipleri 10 Nisan gecesi 00.10 sıralarında yaptığı çalışmada durumlarından şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler tarafından yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinden 598 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap çıktı.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A yakalandı.