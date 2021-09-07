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Emmy Rossum hamilelik sürecini anlattı - Magazin haberleri

Emmy Rossum hamilelik sürecini anlattı

Mayıs ayında ilk bebeğini kucağına alan 'Shameless' dizisinin yıldızı Emmy Rossum, hamilelik sürecinde kızını kucağına almasına kısa bir süre kala, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne serdi. Doğum öncesi çekilen fotoğraflarını yayınlayan Rossum, paylaşımına, "Doğuma kadar böyle çok zaman geçiyor." notunu düştü

07.09.2021 - 14:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile nikah masasına oturan Amerikalı oyuncu Emmy Rossum, mayıs ayında bebeğini kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Kız bebek dünyaya getiren Rossum'dan yeni paylaşım geldi.

  • "DOĞUM SIRASINDA ÇATLADI"

    34 yaşındaki oyuncu, anneliğe uzanan serüvenini Instagram hesabı üzerinden gözler önüne serdi. Emmy Rossum, doğum öncesi çekilen fotoğraflarını ABD'de İşçi Bayramı (Labor Day) olarak kutlanan günde yayınladı. İlk paylaşımında yüzünün yakın plandan çekilen bu karesini yayınlayan Rossum, İngilizce'de hem "işçi" hem de "doğum yapmak" anlamına gelen "labor" kelimesine de gönderme yaptı. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "İşçi Bayramı'nın şerefine, doğum sırasında çatlayan tüm damarlarımın bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

  • Emmy Rossum'un ikinci paylaşımında ise NBA play-off'larının ilk raundunda tutkunu olduğu New York Knicks takımının Atlanta Hawks'a karşı maçını izleyerek rahatlamaya çalıştığı görülüyor. Fotoğraf, 23 Mayıs'taki maçın ilk yarısında, Samantha adı verilen bebeğin doğumundan tam bir gün önce çekilmişti.

  • "ZAMAN BÖYLE GEÇİYOR"

    Rossum, bir başka paylaşımında ise "Doğuma kadar böyle çok zaman geçiyor." ifadelerini kullandı.

  • AYNA KARŞISINDA POZ

    Ünlü yıldız, ardından aynı günde çekilen, beyaz bir şort üzerine giderek büyüyen karnını gözler önüne seren beyaz tişört ve kot ceket giydiği ayna selfie'sini yayınladı. Rossum, doğuma girmeden dakikalar önce, hayatında hiç yemediği bir yiyecek olan tavuk kanatlarından koca bir kova dolusu yediğini itiraf etti. Amerikalı oyuncu, o paylaşımına da "Sabah saatlerinde canım gidip bir kova tavuğu mideye indirmek istedi. Hayatımda hiç tavuk kanadı yemedim, bu yüzden doğumun yaklaştığını anladım." diye yazdı.

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