AYNA KARŞISINDA POZ

Ünlü yıldız, ardından aynı günde çekilen, beyaz bir şort üzerine giderek büyüyen karnını gözler önüne seren beyaz tişört ve kot ceket giydiği ayna selfie'sini yayınladı. Rossum, doğuma girmeden dakikalar önce, hayatında hiç yemediği bir yiyecek olan tavuk kanatlarından koca bir kova dolusu yediğini itiraf etti. Amerikalı oyuncu, o paylaşımına da "Sabah saatlerinde canım gidip bir kova tavuğu mideye indirmek istedi. Hayatımda hiç tavuk kanadı yemedim, bu yüzden doğumun yaklaştığını anladım." diye yazdı.