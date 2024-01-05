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        Haberler Magazin Emmy ödüllü oyuncu Zendaya sosyal medya hesabından herkesi takipten çıktı

        Emmy ödüllü oyuncu Zendaya sosyal medya hesabından herkesi takipten çıktı

        Disney'de kariyerine başlayan Emmy ödüllü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'nın sosyal medya hesapları üzerinden herkesi takipten çıkması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:00
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        • 1

          HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTI

          "Örümcek Adam" ve "Euphoria" gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'nın sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

          Oyuncu Instagram hesabı üzerinden herkesi takipten çıktı.

        • 2

          27 yaşındaki oyuncunun, sevgilisi Tom Holland'ı da takipten çıkması tepki çekti. Zendaya'nın bu kararının ardındaki nedeni henüz açıklamasa da oyuncunun yeni filmi "Challengers"ın tanıtımı için yaptığı düşünülüyor.

        • 3

          TANITIM AMAÇLI YAPTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

          Daha önce birçok ünlü isim, yeni film, albüm veya şarkı öncesinde paylaşımlarını silmiş ya da herkesi takipten çıkarak benzer etkileşimler göstermişti.

        • 4

          Oyuncu son paylaşımında da yeni filminin kapağını takipçilerine gösterdi. "Call Me Your Name", "Suspiria" ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers"ın başrollünde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist gibi isimler yer alıyor.

        • 5

          2022'DE EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

          Film tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun hikayesini konu alıyor. Zendaya, 2022 Emmy Ödülleri'nde Euphoria dizisindeki rolü ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

        • 6

          "Spider-Man: Homecomig" setinde Tom Holland ile tanışan Zendaya, birlikteliklerini uzun yıllar sakladı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen çift, Temmuz 2021'de arabanın içinde öpüşürken yakalandıktan birkaç ay sonra aşklarını ilan etti.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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