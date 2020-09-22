Emmy ödüllerini 2020'de kazananların tam listesi

Emmy ödüllerinin 72'ncisi Los Angeles'ta komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda sosyal mesafe kuralları gereği neredeyse boş bir salonda gerçekleşti. Kimmel'a Jennifer Aniston, Ozark'tan Jason Bateman ve Anthony Anderson gibi yıldızların sunuculuk yaparak eşlik ettiği törende yeşil perde teknolojisinden çok büyük oranda yararlanıldı.
Kimi adayların oturma odalarına düzenlenen bağlantılarla dağıtılan ödüller sayesinde dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı.
Koronavirüs salgınının başlamasının ardından büyük çapta gerçekleşen ilk ödül töreni olan Emmy'ler, müzik performansları ve ödül araları olmadan dağıltıldı.
Adayların oturma odalarına gerçekleşen ya da farklı etkinlik alanlarına yapılan bağlantılarla gerçekleşen törene Kanada yapımı "Schitt's Creek" komedi dallarında bütün ödülleri toplayarak damga vurdu.
Bu yıl son sezonu yayınlanan Schitt's Creek, dokuz dalda ödül kazanarak Emmy'lerin komedi dalındaki rekorunu kırdı.
ABD televizyon devi HBO'nun Succession adlı yapımı ise en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülleri kucakladı.
HBO'nun 26 dalda aday gösterilen süper kahraman dizisi Watchmen, en iyi mini dizi kategorisinde ödül alırken dizinin oyuncuları Regina King ve Yahya Abdul-Mateen II da ödül kazandı.
Yine HBO yapımı olan Euphoria dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya ise en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü kucaklayarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu.
En iyi komedi
•Schitt's Creek
En iyi drama
•Succession
En iyi mini dizi
•Watchmen
En iyi erkek koyuncu (Komedi)
•Eugene Levy, Schitt's Creek
En iyi kadın oyuncu (Komedi)
•Catherine O'Hara, Schitt's Creek
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)
•Dan Levy, Schitt's Creek
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)
•Annie Murphy, Schitt's Creek
En iyi erkek oyuncu (Drama)
•Jeremy Strong, Succession
En iyi kadın oyuncu (Drama)
•Zendaya, Euphoria
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)
•Billy Crudup, The Morning Show
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)
•Julia Garner, Ozark
En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film)
•Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film)
•Regina King, Watchmen
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film)
•Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film)
•Uzo Aduba, Mrs. America
En iyi reality yarışma programı
•RuPaul's Drag Race
En iyi talk şov serisi
•Last Week Tonight with John Oliver
En iyi skeç serisi
•Saturday Night Live
En iyi televizyon filmi
•Bad Education
En iyi komedi dizisi yazarı
•Daniel Levy, "Schitt's Creek"
En iyi drama dizisi yazarı
•Jesse Armstrong, Succession
En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı
•Damon Lindelof ve Cord Jefferson, Watchmen
En iyi komedi dizisi yönetmeni
•Andrew Cividino ve Daniel Levy, Schitt's Creek
En iyi drama yönetmeni
•Andrij Parekh, Succession
En iyi mini dizi yönetmeni
•Maria Schrader, Unorthodox
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