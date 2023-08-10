Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Emmy Ödülleri ertelendi

        Emmy Ödülleri ertelendi

        Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak bilinen 75. Emmy Ödülleri ertelendi. 2023 Emmy Ödülleri Hollywood'da devam eden grevler nedeniyle 15 Ocak 2024'te sahiplerini bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emmy Ödülleri ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri ertelendi.

        2023 Emmy Ödülleri, Hollywood'da devam eden yazar ve oyuncu grevleri nedeniyle 4 ay ileri alındı ve 15 Ocak 2024'e ertelendi.

        Ödül töreni, 11 Eylül terör saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana ilk kez erteleniyor.

        2023 Emmy adayları geçtiğimiz ay açıklanmış, HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylık alarak Emmy'e damga vurmuştu.

        Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin ve Sarah Snook'un da aralarında bulunduğu dizinin 14 oyuncusu adaylık elde etmişti.

        HBO'nun video oyunu Last of Us ise 24 adaylık kazanırken onu 23 adaylık ile The White Lotus ve 21 ile Ted Lasso izlemişti.

        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Succession Emmy'e damga vurdu!
        Succession Emmy'e damga vurdu!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #emmy ödülleri
        #Emmy
        #grev
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Habertürk Anasayfa