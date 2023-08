REKLAM advertisement1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri ertelendi.

2023 Emmy Ödülleri, Hollywood'da devam eden yazar ve oyuncu grevleri nedeniyle 4 ay ileri alındı ve 15 Ocak 2024'e ertelendi.

Ödül töreni, 11 Eylül terör saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana ilk kez erteleniyor.

2023 Emmy adayları geçtiğimiz ay açıklanmış, HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylık alarak Emmy'e damga vurmuştu.

Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin ve Sarah Snook'un da aralarında bulunduğu dizinin 14 oyuncusu adaylık elde etmişti.

HBO'nun video oyunu Last of Us ise 24 adaylık kazanırken onu 23 adaylık ile The White Lotus ve 21 ile Ted Lasso izlemişti.