Emmanuelle Beart tacizi yıllar sonra anlattı
Tacize uğradığını açıklayan ünlüler arasına Emmanuelle Beart de katıldı. Beart, henüz küçük bir çocukken 4 yıl boyunca ismini açıklamadığı bir aile büyüğü tarafından uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı
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"Küçükken, henüz 10 yaşında bir çocukken bir aile büyüğünün tacizine uğradım... Bu durum tam 14 yaşıma kadar sürdü. Bütün bunlardan büyükannem sayesinde kurtuldum."
Bu sözler 1980'li yıllara damgasını vuran Fransız oyuncu Emmanuelle Beart'e ait. Şu an 60 yaşında olan oyuncu, yaşadığı bu korkunç deneyimi asla unutmadı.
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Emmanuelle Beart, ardından geçen bunca yılı ardından da bütün bu yaşadıklarını 'Such a Resounding Silence' adlı belgeselde itiraf etti. Yıllarca içinde tuttuğu büyük acısını belgeselde gözler önüne seren Emmanuelle Beart'ın söylediğine göre, amacı kendisiyle ilgili bu türden ifşaalarda bulunmak değil. Böyle taciz kurbanlarının sesi olmak...
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Bu durum Emmanuelle Beart'ı öylesine etkilemiş ki belgeselin basın toplantısına bile katılmadı. Onun yerine ve Beart'ın izniyle belgeselin yönetmenlerinden biri olan Anastasia Mikova konuştu. Fransız oyuncu da toplantıya video konferans yöntemiyle dahil oldu.
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Yönetmen Anastasia Mikova, Emmanuelle Beart'ın, başına gelenleri belgeselde anlattığını söyleyerek, aile üyesi bu kişinin yıldızın babası ya da erkek kardeşi olmadığını belirtti.
Emmanuelle Beart'ın, kendisini yıllarca taciz eden bu aile üyesinin adını da bilerek vermediğini çünkü belgeselde öne çıkarılmak istenen ayrıntının bu olmadığını vurguladı.
Yapımda anlatıldığına göre söz konusu aile üyesinin tacizi, Beart 10 yaşındayken başladı. 14 yaşına kadar da sürdü. Beart'ı bu korkunç durumdan kurtaran kişi ise büyükannesi oldu.
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"KİMSE FARK ETMEDİĞİ İÇİN YILLARCA SÜRDÜ"
Basın toplantısına video konferans aracılığıyla katılan Emmanuelle Beart, bu yapıma nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlattı: Başlangıçta kendim hakkında konuşmak istemiyordum. Sadece bu tür aile içi tacize uğrayan diğer kurbanlar hakkında konuşmak istiyordum ama onların cesareti ve dürüstlüğü bende de başıma gelenleri anlatma isteği yarattı.
Söz konusu belgeselin tanıtım klibinde Emmanuelle Beart, çocukluk yıllarını zehir eden tacizciye şöyle seslendi: Babam, annem ve arkadaşlarım hiçbir şeyin farkına varmadığı için bunu tekrar, tekrar ve tekrar yapabildiniz. Yıllarca yapabildiniz.
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TACİZDEN BÜYÜKANNESİ SAYESİNDE KURTULDU
Emmanuelle Beart, bütün bu tacizlerden büyükannesi sayesinde kurtulduğunu da anlatısına ekledi. 'Such a Resounding Silence' (Yankılanan Sessizlik) adlı belgeselde Beart'ın yanı sıra dört tane daha aile içi taciz kurbanının öyküsü yer alıyor.
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ANNESİ ESKİ BİR MODEL BABASI ŞAİRDİ
Öte yandan Emmanuelle Beart, Fransa'da sanatla iç içe bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. St. Tropez'de dünyaya gözlerini açan Beart'ın annesi eski model Genevieve Galea, babası ise şair Guy Beart'tı.
Emmanuelle Beart'ı oyuncu olmaya ikna eden kişi ise usta yönetmen Robert Altman oldu. Ama Beart, daha öncesinde model olarak kariyer yapıyordu.
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Emmanuelle Beart, 19 yaşındayken rol aldığı 'Manon des Sources' adlı filmde, bir ormanda çıplak dans ettiği sahneyle bir anda şöhreti buldu. Beart, daha sonra 'La Belle Nouseuse' ve 'A Heart In Winter' gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, aynı zamanda Tom Cruise ile birlikte 1996 tarihli 'Mission Impossible' filminde de kamera karşısına geçti.
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BİR İTİRAF DA BROOKE SHIELDS'DAN...
Öte yandan Brooke Shields da hakkında hazırlanan 'Pretty Baby: Brooke Shields' (Güzel Bebek: Brooke Shields) adlı bu belgeselde adını açıklamadığı bir yönetmen tarafından tacize uğradığını açıklamıştı. Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.
Brooke Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" demişti. Ancak Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirmişti.
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Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Brooke Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlatmıştı. Brooke Shields, bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına gittiğini söylemişti.
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"ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"
"Telefona gitmek istemiyordum, orada oturmak istemiyordum. Çünkü orada kalmıyordum" diyen Brooke Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktarmıştı.
O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Brooke Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" demişti.
Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon