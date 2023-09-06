Yönetmen Anastasia Mikova, Emmanuelle Beart'ın, başına gelenleri belgeselde anlattığını söyleyerek, aile üyesi bu kişinin yıldızın babası ya da erkek kardeşi olmadığını belirtti.

Emmanuelle Beart'ın, kendisini yıllarca taciz eden bu aile üyesinin adını da bilerek vermediğini çünkü belgeselde öne çıkarılmak istenen ayrıntının bu olmadığını vurguladı.

Yapımda anlatıldığına göre söz konusu aile üyesinin tacizi, Beart 10 yaşındayken başladı. 14 yaşına kadar da sürdü. Beart'ı bu korkunç durumdan kurtaran kişi ise büyükannesi oldu.