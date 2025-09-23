Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Emmanuel Macron ile Donald Trump bir araya geldi | Dış Haberler

        Emmanuel Macron ile Donald Trump bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Macron, 11 ülkenin Filistin devletini tanıdığını ifade ederken, bunun büyük bir değişim olduğunu işaret etti. Donald Trump ise Filistin devletini tanımanın Hamas'a verilmiş bir ödül olduğuna dair söylemini yineledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 23:51 Güncelleme: 23.09.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron ile Trump bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

        İkili, çok sayıda devletin Filistin'i tanıması ve Gazze'de yaşanan insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Emmanuel Macron, 11 ülkenin Filistin devletinin tanınmasını büyük bir değişim olarak nitelerken, Hamas'ın ilk günden beri aynı sayıda savaşçıya sahip olduğunu belirterek, İsrail'in saldırılarının hiçbir şeyi değiştirmediğini işaret etti.

        Donald Trump ise Gazze ile ilgili gün içinde çok önemli bir toplantı olacağını dile getirirken, Filistin devletinin tanınmasının Hamas'a verilen bir ödül olduğunu iddia etti.

        ABD Başkanı, Hamas'ın elinde bulunan bütün esirleri geri getireceklerini ve savaşı sona erdireceklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Kartalkaya davasında ara karar açıklandı
        Kartalkaya davasında ara karar açıklandı
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Afganistan yönetiminden Trump'a yanıt
        Afganistan yönetiminden Trump'a yanıt
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa