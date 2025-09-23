Emmanuel Macron ile Donald Trump bir araya geldi | Dış Haberler

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

İkili, çok sayıda devletin Filistin'i tanıması ve Gazze'de yaşanan insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Macron, 11 ülkenin Filistin devletinin tanınmasını büyük bir değişim olarak nitelerken, Hamas'ın ilk günden beri aynı sayıda savaşçıya sahip olduğunu belirterek, İsrail'in saldırılarının hiçbir şeyi değiştirmediğini işaret etti.

Donald Trump ise Gazze ile ilgili gün içinde çok önemli bir toplantı olacağını dile getirirken, Filistin devletinin tanınmasının Hamas'a verilen bir ödül olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı, Hamas'ın elinde bulunan bütün esirleri geri getireceklerini ve savaşı sona erdireceklerini söyledi.