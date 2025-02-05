Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Emmanuel Macron, Ahmed Şara ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Emmanuel Macron, Ahmed Şara ile telefonda görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Macron, cumhurbaşkanlığını üstlenmesi dolayısıyla Ahmed Şara'yı tebrik ederken Şara'yı Fransa'ya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron Ahmed Şara ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığını üstlenmesi dolayısıyla Şara'yı tebrik eden Macron, Şara'yı Fransa'ya davet etti. Görüşmede ayrıca Suriye'ye uygulanan yaptırımlar da ele alınırken, Macron yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu görüş belirtti.

        Macron ayrıca geçiş dönemi sürecinde Suriye'ye desteğini iletirken Ahmed Şara, düşüncelerinden ötürü Macron'a teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Habertürk Anasayfa