Ülkemizde Başakşehir ve Kayserispor formasını terleten, Aralık 2019'da ise Paraguay ekiplerinden Olimpia'ya transfer olan Emmanuel Adebayor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Paraguay'da liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Togo'ya uçmak için önce Benin'e giden 36 yaşındaki santrforun aynı uçaktaki 84 yolcuyla birlikte önlem amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi.