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Emma Thompson: Kendimi kandırmışım - Magazin haberleri

Emma Thompson: Kendimi kandırmışım

İngiliz oyuncu Emma Thompson, eski eşi Kenneth Branagh'ın farklı kadınlarla ilişkileri konusunda "tamamen kör" olduğunu söyledi. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Thompson, "Aldatılmanın ardından özgüvenimi tamamen yitirdim" dedi

Giriş: 14.11.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1989-1995 yılları arasında evli olan Emma Thompson (63) ve Kenneth Branagh’ın (61) ilişkisi, bir diğer ünlü oyuncu Helena Bonham Carter’ın (56) ikilinin arasına girmesiyle sona ermişti. 

  • 1994 yapımı “Mary Shelley’nin Frankenstein” filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Branagh ve Carter, 1999’a kadar birlikte olmuştu.

  • "KENDİMİ KANDIRMIŞIM"

    People’ın haberine göre; kocasının evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu fark ettiğinde kendisini “yarı hayatta” olarak tanımlayan Thompson, “Sette diğer kadınlarla ilişkisi olduğu gerçeğine tamamen, tamamen kördüm. Öğrendiğim şey, kendini kandırma arzunla kör olmanın ne kadar kolay olduğuydu” dedi.

  • "KENDİMİ KIRIK BİR BULAŞIK GİBİ HİSSEDİYORDUM"

    Aldatılmasıyla özgüvenini tamamen yitirdiğini açıklayan Emma Thompson, “Sevimli ya da değerli bir insan olma duygusu tamamen gitmişti. Kendimi kırık bir bulaşık gibi hissediyordum” şeklinde konuştu.

  • "PARÇALARI TOPLAYIP TEKRAR BİR ARAYA GETİRDİ"

    Ünlü aktrisin kendisini toparlama süreci ise 2003 yılında evlendiği aktör Greg Wise sayesinde gerçekleşti. Thompson, Wise’ın “parçaları toplayıp tekrar bir araya getirdiğini” kaydetti.

    Fotoğraflar: AP, AA, Reuters

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