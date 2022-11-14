"KENDİMİ KANDIRMIŞIM"

People’ın haberine göre; kocasının evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu fark ettiğinde kendisini “yarı hayatta” olarak tanımlayan Thompson, “Sette diğer kadınlarla ilişkisi olduğu gerçeğine tamamen, tamamen kördüm. Öğrendiğim şey, kendini kandırma arzunla kör olmanın ne kadar kolay olduğuydu” dedi.