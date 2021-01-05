Stone ve McCary çifti, nişanlandıklarını 2019 yılında nişanlı olduklarını duyurmuştu. Nişandan bir süre sonra çiftin evlendiği ancak gizli tutulduğu belirtilmişti.

Stone’un hamile olduğu söylentileri de o tarihte ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun hafif belirginleşen göbeğini gösteren fotoğrafları, bu söylentilere yol almıştı.