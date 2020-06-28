Julia Roberts’ın yeğeni ünlü oyuncu Emma Roberts’ın ilk çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü.

Us Weekly’nin haberine göre; 2019’dan bu yana birlikte olan çift, haberi henüz doğrulamadı.

29 yaşındaki oyuncu, Hedlund ile sevgili olmadan önce Evan Peters ile nişanlıydı.

İkilinin evleneceği düşünülürken sürpriz bir şekilde ayrılmışlardı.

Roberts sonrasında Hedlund ile yeni bir aşka yelken açmıştı.