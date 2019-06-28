Emlakta AB'ye aday ülkeler parlıyor

Türkiye son dönemde Avrupa’nın doğusunu radarına almış durumda. Başta Koç ve Doğuş Grubu olmak üzere önde gelen dev şirketlerin de yatırımcısı olduğu AB’nin son üyelerinde emlak fiyatları üyelikle birlikte hızla tırmandı.

Tradingeconomics’in Avrupa’nın istatistik merkezi Eurostat’tan derlediği bilgilere göre üyelik süreciyle birlikte en fazla değerlenen emlaklar Baltık denizinin genç ülkeleri Estonya ve Letonya'da, sırasıyla yüzde 175 ve 160 fiyat artışı oldu. Bulgaristan’daki değerlenme ise yüzde 100’ü buldu. En az değerlenme gören ülke Kıbrıs'ta durulmayan siyasi atmosferin etkisine rağmen artış yüzde 40'ı aşmış durumda. Yabancılara satışın önünü kapatan yasaya imza atan Çek Cumhuriyeti'nde ise yüzde 50'nin üzerinde artış kaydedildi.

YATIRIMCININ GÖZÜ ADAY ÜLKELERDE

Avrupa Birliği'nin 2014'de müzakerelere başladığı aday ülkeler için de geri sayım başladı. Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk'un 2025 yılından önce adaylık süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Bir sonraki adımda Bosna-Hersek ve Kosova birliğe dahil edilecek.

Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki emlak yatırımcıları bu ülkelerden alımlara hız verdi. Yatırımcılara göre Karadağ’da emlak fiyatları yakın zamanda hızlı artacak. Doğuş Grubu, Net Holding, Global Yatırım Holding ve Gintaş gibi büyük yatırımcının yanında birçok değişik ölçekte Türk iş adamı bu ülkelerde geziyor. Karadağ sadece Türklerin değil, Rusya, Amerika, Azerbaycan, Kanada, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcının da radarında. Geçen aylarda THY de İstanbul'dan Karadağ’a direkt uçuş başlatmıştı.

Türkiye'deki tecrübelerini Karadağ'a taşıyan Mirnadom'un kurucu ortağı Serkan Şahin, aday ülkeler arasında emlak fiyatlarının Karadağ’da da ciddi ölçüde artacağını belirtiyor.

Şahin, "Bunun aslında iki sebebi var: Birincisi muhteşem doğası ile Adriyatik sahillerinden en uygun fiyata ev alınabilecek ülke Karadağ. İkincisi ise ülke meclisi yabancıya satışın önündeki engelleri kaldırmak için çaba harcıyor. Örneğin, son olarak bir evin yüzde 50'sine sahip herkese oturma izninin önünü açtı. Bu da iki kişi bir ev alarak oturum alabilir anlamına geliyor. Diğer taraftan emlak satın alma yoluyla Karadağ’da oturum izni almak için hala bir alt limit koyulmuş değil. Özetle Adriyatik sahillerinden en uygun fiyata ev alınabilecek ülke Karadağ.'' şeklinde konuştu.

ADAY ÜLKELERDE OTOBAN İNŞASI HIZLANDI

Aday ülkelerin tamamında 2-3 yıl içinde entegrasyon sürecinin başlaması bekleniyor. Bununla birlikte de bir kaç yıl gibi kısa bir sürede emlak fiyatlarının en az yüzde 100 artacağı öngörülüyor. Karadağ, bu ülkeler arasında en şanslı görünenlerden. Müsait yapısı, coğrafi konumu açısından ilgi odağı olmuş durumda. Ülkede AB'ye hazırlık için bir alt ve üst yapı seferberliği had safhada. Karadağ'ı Belgrad üzerinden tüm Avrupa'ya bağlayacak karayolu inşasına hız verildi. Sırbistan'da da benzer çalışmalar yapılıyor. Sava ve Tuna nehirlerinin buluştuğu Belgrad'ın her yerinde inşaatlar yükseliyor. Siyaseten yönünü Rusya'dan AB'ye çevirmesiyle yatırımların arttığı ve artacağı da net tespit ve öngörüler arasında.