EmlakKatılım'ın yeni durağı başkent oldu

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında yeniden faaliyete geçirilmesi kararlaştırılan EmlakKatılım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan faaliyet izni alarak 21 Mart 2019'da İstanbul'daki merkez şubesinden hizmet vermeye başladı.
Katılım finans sektörünün en genç üyesi EmlakKatılım, başta gayrimenkul olmak üzere, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor.
Ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi hedefleyen kuruluş, sanayileşme ve yerli üretimin gelişimine katkı sağlamayı kuruluşunun temel amaçlarından biri olarak tanımlıyor. EmlakKatılım, bu bağlamda üretimde kullanılan ithal malların, yerelde üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımlara yönelik finansman çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Bununla birlikte kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal konut projeleri üzerine çalışmalar da yürütülüyor.
ANKARA ŞUBESİ HİZMETE AÇILDI
Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan EmlakKatılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda 7 coğrafi bölgede açılacak şubelerle Türkiye geneline yaygın hizmet verilmesi hedefleniyor.
Bugüne kadar merkez (Ataşehir),Fatih, İkitelli, Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Adana ve Konya (Büsan) şubeleriyle hizmet veren EmlakKatılım'ın Ankara Şubesi de bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, EmlakKatılım Genel Müdürü Cengiz Sinanoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin Özdemir, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve davetliler katıldı.
EmlakKatılım Ankara Şubesi, bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vererek başta gayrimenkul olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine ve hayata geçirilecek yeni projelerle bölgesel istihdama katkı sunmayı amaçlıyor. EmlakKatılım'ın yıl sonunda 40 şubeye ulaşması ve yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!