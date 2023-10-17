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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emlakçıyı bıçakladı, "Evimi göstermiyor" dedi

        Bolu'da emlakçıyı bıçaklayan kişi, "Evimi göstermiyor" dedi

        Bolu'da bir kişi, satın aldığı eve aracılık eden emlakçıyı bıçaklı saldırıda bulundu. Gözaltına alınan kişi, "Ev aldım, bana evimi göstermiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:19
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        Emlakçıyı bıçakladı, "Evimi göstermiyor" dedi
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        Bolu'da, emlakçıyı bıçaklayan kişi gözaltın alındı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; C.I. satın aldığı eve aracılık eden emlakçılık M.F.E. (56) ile tartıştı. Bu sırada C.I., M.F.E.'yi bıçakla yaraladı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. M.F.E. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu sırada C.I., polislere, "Ev aldım, bana evimi göstermiyor" dedi. Şüpheli emniyete götürülürken, M.F.E.'nin durumunu iyi olduğu belirtildi.

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