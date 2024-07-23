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        Emlakçıya çalışanından milyon euroluk darbe

        İstanbul Fatih'ye çalıştığı emlakçıya ait 1 milyon euroyu çaldıktan sonra döviz bürosuna götürerek dolara çeviren 50 yaşındaki Mehmet E.Ç, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Zanlının parayı çaldığı ve döviz bürosunda bozdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Mehmet E.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:49
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          Fatih'te 64 yaşındaki emlakçı B.B, polise başvurarak yanında çalışanına döviz bürosunda dolara çevirmesi için 1 milyon euro verdiğini, ancak bu kişinin parayı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

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          Şikayet üzerine polis tarafından başlatılan soruşturmada şüpheli Mehmet E.Ç.'nin olayın ardından paralarla birlikte Iğdır'a gittiği tespit edildi.

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          Polis yaptığı incelemede şüphelinin döviz bürosunda parayı dolara çevirdiği anların güvenlik kamerasına ulaştı.

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          Başka bir güvenlik kamera görüntüsünde ise şüphelinin para dolu çantayla bir taksiye bindiği, ardından yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

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          Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet E.Ç.'nin 19 Temmuz 2024 tarihinde Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geleceği bilgisine ulaşıldı.

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          İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

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          Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin sorgusunda hırsızlığı ihtiyacı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi.

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          Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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