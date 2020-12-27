Emlakçılıkta gerekli 100 saatlik eğitim için dersler başladı

AA

Emlakçılık yapacaklar ve taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklar için yeni dönem başlarken, ilgili yönetmelikle zorunlu kılınan en az 100 saatlik eğitimin çevrim içi alınabilmesine de imkan sağlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, emlakçılık sektörü, mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla çıkarılan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile getirilen uygulamalara odaklandı.

Yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçılara ceza kesilebilecek ve yetki belgeleri iptal edilebilecek.

Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin (MYK) yanı sıra bu konuda en az 100 saatlik eğitim alınması gerekiyor. Bu işle ilgileneceklerin mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapmış olması şartı aranıyor. En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamıyor.

Emlakçılığa başlamak isteyenlere yönelik eğitimler de başladı. Bu kapsamda Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YİÜSEM),"Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı"nı uygulamaya aldı.

- "Sektörde hizmet kalitesi artacak"

YİÜSEM Eğitim Koordinatörü Gürsin Gürkan, AA muhabirine, bu isimle açılan ilk programı başlattıklarını belirterek, eğitime ilişkin bilgi verdi.

Emlakçılık sektöründe yeni dönem başlatan düzenlemenin uzun süredir beklendiğini ifade eden Gürkan, "Getirilen eğitim zorunluluğu sektörde hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini sağlayacak. Yeni yönetmelik gereği yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak. Emlakçılık yapmak isteyenlerin de 100 saatlik eğitim alması gerekiyor. Bu eğitim çevrim içi de alınabilir." dedi.

Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticaretiyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanların eğitimden muaf olacağını vurgulayan Gürkan, eğitimi almadan, yetki belgesi olmadan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçılara ceza kesilerek, bunların yetki belgelerinin iptal edilebileceğini söyledi.

Gürkan, Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin yanı sıra 100 saatlik eğitimin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Meslek mensuplarının 100 saatlik eğitim alıp almayacağı 5 Haziran 2018'den önce oda veya vergi kaydı olup olmamasına bağlı. Bu tarihten sonra işe başlayan tüm meslek mensupları 100 saatlik eğitimi almak zorunda. Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni Milli Eğitim Bakanlığından aldıkları eğitimle sağlayanlar bundan muaf olabiliyor."

- Eğitimi isteyen yüz yüze isteyen uzaktan alabiliyor

Gürkan, YİÜSEM bünyesinde başlattıkları eğitim programına özellikle mevcut emlakçılar ve gelecekte mesleği yapmayı düşünenlerin yoğun ilgi gösterdiğini ancak programa sınırlı sayıda başvuru kabul edebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi'nde başlattığımız programla yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim imkanı da sağladık. Tapu işlemleri, gayrimenkul hukuku ve değerlemesi, müşteri ilişkileri yönetimi, imar hukuku ve vergilendirme gibi konular eğitim programında yer alıyor. Özellikle mesleğe yeni başlayacaklara yönelik atılan bu adımlardan sonra mevcut meslek mensuplarına yönelik eğitim programlarının da açılması bekleniyor. Türkiye'de emlakçılık faaliyetlerinin eğitimli, gerekli yetkinliğe ve iş tecrübesine sahip kişilerce yürütülebilmesi için eğitim programlarına ihtiyaç var."

Gürkan, yeni düzenlemeyle getirilen zorunlukların, mesleğin kayıt altına alınması bakımından da önemli olduğunu sözlerine ekledi. ​​​​​​​