Winkle Facebook sayfasında "Bir emlakçı olarak çok fazla garip ve şaşırtıcı şey gördüm… Bunlar diğer emlakçı arkadaşlarımın da benimle paylaştıkları. Oylayarak en kötüsünü seçmeme yardım edin!" cümleleriyle kararı takipçilerine bırakıyor.