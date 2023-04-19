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Haberler Emlak

Emlak krizine karşı kamu konutu formülü

Konut fiyatlarının ve kiraların artışı nedeniyle sorun yaşayan İspanya ile Portekiz, krizi kamu konutlarıyla atlatmak için düğmeye bastı. Avrupa Birliği'nde yüzde 7.5 civarında olan kamu konutu ortalamasının İspanya'da yüzde 1 ila 3, Portekiz'de ise yüzde 2 oranında olduğu tahmin ediliyor. İki ülkede de bu oranın yükseltilmesi ile gençlere ve kira ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlara barınak sağlanması için çalışmalar başladı

Giriş: 19.04.2023 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Emlak krizine karşı kamu konutu formülü
HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nde konut sıkıntısı yaşayan ülkelerden İspanya ile Portekiz, krizi aşabilmek için kamu konutlarına yatırım yapma kararı aldı.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yerel seçimler, yıl sonunda da genel seçimlerin yapılması için gün sayılırken konut problemi ülkede en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Açıklanan ilk plana göre; 2008'deki emlak krizinde iflas eden bankalardaki gayrimenkulleri satın alınmasıyla 2012'de kurulan Sareb adlı şirketin elindeki 35 bin konut uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Sareb'e ait olan arazilere 15 bin konut daha inşa edilecek. Böylece hali hazırda 290 bin olan kamu konutu stoku artırılacak.

KİRA ARTIŞINA YÜZDE 3 TAVAN GÜNDEMDE

Ülke genelinde kira artışına yüzde 3'lük tavan fiyat uygulanması da gelecek hafta meclise sunulacak.

İspanya'da bir emlak portalının verilerine göre; martta kira ücretleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı ve metrekare başına aylık 11,55 euro'yu buldu.

İspanya'nın komşusu Portekiz'de ise ülkenin en büyük şehirleri olan Lizbon ile Porto'da konut fiyatlarında artış yaşanıyor. Geçen yıl 2026'nın sonuna kadar sosyal konutlara 2,4 milyar euro yatırım yapılması kararlaştırılmıştı. Geçen hafta da boş özel mülklerin devlet tarafından sosyal konuta dönüştürülerek kiralanmasına izin veren bir yasa meclise sunuldu.

AB'DE KAMU KONUTU ORANININ YÜZDE 7,5 OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Avrupa Birliği'nde kamu konutlarının yüzde 7,5 civarında olduğu öngörülürken Portekiz'de yaklaşık yüzde 2, İspanya'da ise yüzde 1 ila 3 arasında olduğu tahmin ediliyor. Fransa'da bu rakamın yüzde 14, İngiltere'de ise yüzde 17 olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da gençlerin yüzde 32'sinin ailesinden ayrı yaşadığı kaydedilirken İspanya'da bu rakamın sadece yüzde 16 olduğu belirtildi.

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