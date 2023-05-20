THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Proje için başvurular başladı. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN