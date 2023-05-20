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Emlak konut ve THY Arnavutköy başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İstanbul Yenişehir Evleri konut projesi başvuru ücreti ne kadar, şartları neler ve ödeme planı belli oldu mu?

İstanbul'da ikamet edenlere müjde! Emlak konut ve THY'den "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi: Başvurular başladı!

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları'nın ortaklığıyla İstanbul’da evi olmayanlar için yeni bir proje hayata geçiriliyor. 13 bin bağımsız bölümden oluşan "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde başvurular alınmaya başlarken ödeme planı da netleşti. İşte Emlak konut ve THY Arnavutköy başvurusuna dair tüm detaylar…

Giriş: 20.05.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
DHA / HABERTURK.COM

  • Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alma şartını taşıyanlar kampanyaya 2 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek. Proje kapsamındaki detaylar günün en çok merak edilen konular arasında yerini alırken "Emlak konut ve THY Arnavutköy başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İstanbul Yenişehir Evleri konut projesi başvuru ücreti ne kadar, şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte projeye dair tüm detaylar…

  • THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

    Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

    Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

    İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

    Proje için başvurular başladı. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

  • BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.

    Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.

  • İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

    Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

    Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.

    İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

  • EVLER NASIL OLACAK?

    Projede; az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

    Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

    'Sıfır Atık' altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyacak.

  • GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN

    Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden

    - Engelli vatandaşlara yüzde 5,

    - Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5,

    - Gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

    18–30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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