Emlak Konut'tan satış açıklaması

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada; "Şirketimiz projelerinden Kuzey Yakası projesi, 982 ada 3 parselde yer alan brüt 27.948,34 m2 alana sahip bağımsız bölüm KDV Dahil 234.208.702 TL peşin bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir." denildi

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