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Emlak Konut GYO'dan deprem bölgesi açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), deprem nedeniyle ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları ve ticarethaneler, kalıcı konut, bunlara ait sosyal donatılar, genel altyapı, yol, çevre düzenleme ve benzeri her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere Emlak Konut tarafından yapılmasına karar verildiğini duyurdu

Giriş: 10.04.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Emlak Konut'tan deprem bölgesi açıklaması
HABERTURK.COM

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"EKGYO Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 23.02.2023 tarih ve 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle, ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları ve ticarethaneler, kalıcı konut, bunlara ait sosyal donatılar, genel altyapı, yol, çevre düzenleme vb. her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Bakanlık tarafından karşılanmak üzere Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir."

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