Emlak Konut, Roche Vendee Basket'i farklı mağlup etti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'nun 2. haftasında Emlak Konut, sahasında Fransa ekibi Roche Vendee Basket'i 86-48 mağlup etti.
Giriş: 19.10.2023 - 23:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:01
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan Emlak Konut, soyunma odasına 40-25 üstün gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ve farkı açan İstanbul temsilcisi, üçüncü periyodunu 60-39 önde geçtiği karşılaşmadan 86-48 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Roche Vendee Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.