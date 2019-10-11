Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) İstanbul Kayabaşı'nda 7. etap arsa ihalesine çıkıyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi açık ihale usulü ile ön yeterlilik ve pazarlık (1. oturum) açık artırma-kapalı zarf teklif alma( 2. oturum) olarak iki oturum halinde iki ayrı günde yapılacak. 1. oturum 31.10.2019 Perşembe günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Yerleşik konut ve park alanı olarak toplam 48 bin 674 metrekare büyüklüğündeki arsada emsal 1.35 olarak belirlendi. Emsale esas inşaat alanı 52 bin 693 metrekare olarak belirlendi. Yerleşik konut alanında yapılaşma emsal değerinin en çok yüzde 5'i bağımsız ticaret birimi olarak kullanılabilecek.