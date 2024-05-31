EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanya dahilinde 2 bin konut satışı bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; kampanyada herhangi bir süre sınırı yok, beklenilen satış oranına açıklandığında kampanyanın sonlanacağı ifade ediliyor.