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Emlak Konut GYO 2020 yılında devam eden ve yeni geliştireceği projelerde toplam 5.12 milyar lira değerinde satış ve 1.13 milyar lira net kâr öngörüsünde bulundu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, çeyreksel bazda sırasıyla 707.8 milyon lira, 903.2 milyon lira,1.6 milyar lira ve 1.9 milyar lira olmak üzere 2020 tamamında KDV hariç toplam 5.12 milyar liralık satış değerine ulaşacağı tahmininde bulundu.

Şirket KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada ise, 2019 yılında toplam 3.02 milyar lira değerinde 2.056 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.