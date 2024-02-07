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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Katılım’a yılın en başarılı sukuk ihracı ödülü - Emlak Haberleri

        Emlak Katılım’a yılın en başarılı sukuk ihracı ödülü

        Islamic Finance News tarafından düzenlenen 'IFN Deals of The Year 2023' ödülleri sahiplerini buldu. Emlak Katılım'ın aracılığını üstlendiği Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi A.Ş.'nin 800 milyon TL tutarlı Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) ihracı, Türkiye'de yılın en başarılı sukuk ihracı ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:02
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        Emlak Katılım'a yılın en başarılı sukuk ihracı ödülü
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        Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini hayata geçiren Emlak Katılım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen ‘IFN Deals of The Year 2023’te aracılığını üstlendiği sukuk ihracı ile Türkiye’de yılın en başarılı sukuk ihracı ödülüne layık görüldü.

        Emlak Katılım, tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda vb. birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık ediyor. Aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında dolaşımdaki yaklaşık 6 milyar TL tutarlı sukuk bakiyesi ile sektör lideri olan Emlak Katılım, bu ödülü Aralık 2023’te aracılığını üstlendiği Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi A.Ş.’nin 800 milyon TL tutarlı Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk) ihracı ile kazandı.

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