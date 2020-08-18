Reuters

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, Emlak Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla yapılacak ihracın tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları olarak ihraç edileceği belirtildi.