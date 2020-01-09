09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
International Realtors Group’un (IRG) kurucusu Giovanna Guzman, Miami pazarındaki 17 senelik deneyimi sayesinde son 5 senede şirket olarak birçok Türk yatırımcıya değişik projelerden 500,000 Dolar ile 6,000,000 Dolar arasında değişik gayrimenkuller sattıklarını belirtirken, Property Invest USA şirketinin kurucusu ve ortağı Cengiz Bayırlı da geçen yıl ayda ortalama 25-30 arasında gayrimenkul satışı yaptıklarını bu rakamı 2020 yılında 80-100 eve çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
Bu sene Broker Şirketi olarak 10. senelerini kutlayan firmanın kurucusu, Giovanna Guzman, özellikle son 3 senede Türk yatırımcılardan Miami’ye yoğun bir talebibi olduğunu belirtti. Türk yatırımcıların son 2 yıl içerisinde sadece Miami bölgesine yaptıkları yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğini söyleyen Guzman, “ABD’de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend. Kira getirileri Türkiye’ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Ayrıca tapu işlemleri tamamen şeffaf ve tapu garantisi var. Miami’de 17 yıllık deneyimimizden dolayı yatırımcılarımıza çok iyi getiriler sağlıyoruz. Türkiye’deki yatırımcılardan inanılmaz bir talep görüyoruz.” dedi
Dünyanın değişik noktalarında ofisler açarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Cengiz Bayırlı, “Yatırımcılarımıza Baltimore şehrinde kiracı, geri alım garantili konutlar satıyoruz. Satıştaki evler kiracısı hazır bir şekilde alınıyor. Tapu işlemleri e-mail üzerinden elektronik imza ile yapılıyor. Yatırımcı hiçbir evrak işiyle uğraşmıyor, her şeyi onlar adına biz buradaki ekibimiz ile çözüyoruz. Kiraları Amerika’daki hesaplarına her ayın ilk haftası yatıyor. Kiracı ödemeyi yapmasa bile biz şirket olarak bunu imzaladığımız kontrat ile garanti ediyoruz. Ayrıca yapmış oldukları gayrimenkul yatırımlarını, aynı fiyattan geri alma garantisi veriyoruz” dedi. Cengiz Bayırlı, "2019 yılında International Realtors Group’a ortak olarak girerek, International Realtors Group’un Miami marketindeki ürün yelpazesine 70,000 dolardan başlayan evleri koyarak, her kesimden müşteriye hitap etmeye başladık" dedi
MISSONI BAIA PROJESİ
Küresel piyasalara sunulan East Edgewater bölgesindeki Missoni Baia projesi, Asymptote Architecture firmasından Hani Rashid tarafından tasarlanmış ve Avrupa’nın en başarılı planlamacılarından biri olan Vladislav Doronin liderliğinde OKO Group tarafından geliştirilmiş olan bu mimari simge, vizyon sahibi bir mühendislik eseri ve ilhamını minimalist sanattan alıyor.
New Yorklu tasarımcı Paris Forino, yapıdaki bir ila beş oda arasında farklı seçenekler sunan 249 adet şık rezidansın tasarımına hayat verdi., Binada; olimpik yüzme havuzu, şehrin en geniş ve en şık spa merkezi ve Enzo Enea tarafından tasarlanmış zengin bir görünüme sahip peyzaj alanı gibi, pek çok olanak mevcut olduğu belirtildi
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