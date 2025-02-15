Emirhan Topçu: Beşiktaş olduğumuzu hatırlamalıyız

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emirhan Topçu, galibiyeti değerlendirdi.

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"BEŞİKTAŞ OLDUĞUMUZU HATIRLAMALIYIZ"

Emirhan Topçu, "Trabzonspor, iyi bir takım. Buna göre hazırlandık. Geriye düştük ama moralimizi bozmadık. İçeriye girdiğimizde galip geleceğimizi biliyorduk. Galip de geldik. Güzel takım oyunuyla iki gol bulduk. Bunun devam etmesi lazım. Bir gol yediğimizde kafamızı eğmeden Beşiktaş olduğumuzu hatırlamalıyız. Bugün öyle bir maçtı. Mutluyuz." dedi.

"ÇOK ZORLANMIYORUM"

Emirhan Topçu, oynadığı pozisyonla ilgili, "Sol ayaklı olup sağda oynamak biraz zor ama diğer oyuncular beni rahatlatıyor. Bana göre koşu gösteriyorlar, bana göre açı veriyorlar. O yüzden çok zorlanmıyorum. Sanırım şu anda ligin en az gol yiyen iki takımından birisiyiz. En az gol yiyen takımı olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.