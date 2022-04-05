"Çok içimize sinen bir çalışma oldu"

Emirhan Özhan ile Ferah Zeydan: Çok içimize sinen bir çalışma!

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Emirhan Özhan, yepyeni single’ı “Derman” adıyla müzikseverlerle buluşuyor. Şarkının söz ve müziği Emirhan Özhan ve Ferah Zeydan'a ait.

Parçanın mix, mastering ve aranjesi ise yurt dışında 50'den fazla şarkıya imzasını atan Baran Özhan tarafından yapıldı. Parçadan elde edilen gelir ise “İyilik Akımı” projesine bağışlanacak.

"ÇOK İÇİMİZE SİNEN BİR ÇALIŞMA OLDU"

Şarkıya sürpriz olarak "Ferah Zeydan" da eşlik ediyor. Emirhan Özhan, "Çok heyecanlıyız. Şarkıma güzel sesiyle eşlik eden Ferah ile çok içimize sinen bir çalışma oldu. Arkadaşım Ferah’ın da bu projede yer alması ayrı bir renk kattı. Elde ettiğimiz geliri bağışlayacağız." dedi.