Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Emirhan Kayar, Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı

Giriş: 26.01.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Emirhan Kayar, Galatasaray ile sözleşme imzaladı
HABERTURK.COM

Son günlerde akademiden yetişen oyuncularıyla yeni sözleşmeler yapan Galatasaray'da son olarak Emirhan Kayar da imzayı attı. Sarı-kırmızılılar, genç orta saha ile 2025-26 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

17 yaşındaki oyuncu imza töreninin ardından başkan Dursun Özbek açıklamalar yaparken "Bugün imzamızı attık. Onlar Galatasaray'ın çimentosu. Daha yaşı çok genç. İlerleyen dönemde inşallah Galatasaray'a çok şeyler verecek. Kendisinden büyük hizmetler bekliyoruz. Galatasaray'ın geleceği onlar, biz de kulübün geleceğini kuruyoruz. Emirhan'la yürüyeceğiz. İnşallah sakatlık yaşamaz. Avrupa çapında oyuncu olması için elimizden geleni yapacağız. Her zaman Emirhan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Emirhan Kayar ise imza töreninin ardından "Çok mutluyum ilk imzam... Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
26 Ocak Süper Loto sonuçları açıklanıyor!
26 Ocak Süper Loto sonuçları açıklanıyor!
İstanbul'da kar havası hangi tarihlerde olacak?
İstanbul'da kar havası hangi tarihlerde olacak?
İsrail'den orduya 'teyakkuz' talimatı
İsrail'den orduya 'teyakkuz' talimatı
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.