Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
Sivas merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan ve Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan Emirhan Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyeleriyle Emirhan Kayalıkları'nı gezdi.
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Yaklaşık 4 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından zirveye ulaşan Şimşek ve beraberindekiler, doğal oluşumlar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.
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Gezinin ardından açıklamada bulunan Şimşek, Emirhan Kayalıkları'nın eşsiz ve görülmeye değer bir yer olduğunu belirtti.
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Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
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"Sivas'ımızın keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cenneti burası. Kanyonları, vadileri ve farklı yeryüzü yapısıyla önem arz eden bir yer. Bizler de buranın tanıtımına daha çok ağırlık vereceğiz.
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Buranın turizme kazandırılması için yaptığımız çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Tüm doğaseverleri buraya gelip eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum."
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