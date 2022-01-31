Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Emirhan İlkhan yaptığı açıklamada, "Kupa maçından sonra uyuyamadım. Kupa maçında oynayacağımı beklemiyordum. İlk önce hoca Alex'i çağırdı, son değişiklik hakkıydı. Ben de yaşavaştan kulübeye gelecektim. Hoca bir anda beni çağırdı. Koşa koşa gittim. İlk başlarda topla çok buluşamadım heyecandan ama sonra Önder hoca seslendi bana 'al topu kaybet' dedi ve bana bir özgüven geldi. O maçtan sonra uyuyamadım." dedi.
Dış baskılardan etkilenmediğini belirten genç oyuncu, "Beşiktaş'ta çok rahatım. Dışardaki baskılara takılacak bir insan değilim. Antrenmanlarda da görürsünüz hep gülen bir surat ifadesiyle dolaşırım. Mutlu olmayı seviyorum, gülmeyi seviyorum ve kendimi rahat hissediyorum. Önder hoca sürekli kibar bir üslupla yapmam gerekenleri bana anlatıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum bana şans verdiği için." ifadelerini kullandı.
Yurtdışında oynama hayali olduğunu belirten Emirhan, "Yurt dışında oynama hayalim var ve orada kalıcı olmak istiyorum. İlk önce Beşiktaş'ta kendimi ispatlayıp sonra Avrupa'da oynamak istiyorum." açıklamasını yaptı.
"PJANIC FIRSATINI KULLANMAK GEREKİYOR"
Beşiktaşlı futbolcu ayrıca, "Ceza sahasına koşular yapmak için Mario Gomez'i izledim. Maçlardan önce Gomez'in gollerini izleyerek sahaya çıkıyorum. Bana en çok yardım eden Umut abi. Yabancı oyuncular da bizlere çok yardımcı oluyor. Pjanic ile oynamak çok güzel bir avantaj. Pjanic gibi bir oyuncu varken bu fırsatı kullanmak gerekiyor. Onunla ne kadar çok süre geçirirsem benim için o kadar tecrübe olur. İdolüm küçükken Fabregas'dı ama şuanki oyun stilime baktım zaman De Bruyne ve Iniesta bana daha yakın." diyerek sözlerini noktaladı.
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