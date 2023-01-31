Sampdoria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan'ı Torino'dan geçici olarak transfer ettiği bildirildi. Kiralamanın sezon sonuna kadar olduğu basına yansıdı.

Bu arada Sampdoria, İtalya'da ara transfer döneminin son günüde Hellas Verona'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'i de satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.