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Emirhan Eraslan, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Basel'den transfer etmek istediği genç stoper Emirhan Eraslan Trabzon´a geldi.

30.08.2022 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
Emirhan Eraslan, Trabzon'a geldi
DHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hakları İsviçre kulübü Basel´de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan´ı transfer görüşmeleri yapmak üzere kente getirdi. Trabzon Havalimanı´na saat 15.30´da uçakla gelen 19 yaşındaki oyuncuya havalimanı çıkışında bir taraftar Trabzonspor atkısı taktı. 2003 doğumlu stoper, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Türk Milli Takımı´nda U19 kategorisinde de forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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