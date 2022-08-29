Emirhan 9 yaşındaydı! Düğünde vuruldu!

İHA

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyü'nde, cumartesi gecesi kan donduran bir olay meydana geldi. Yürekleri yakan ve küçük bir çocuğu hayattan kopartan olay şöyle gerçekleşti:

AİLECE DÜĞÜNE GİTTİLER Mamak’ın Küçük Kayaş Mahallesi'nde oturan Baytemir ailesi bir akrabalarının Kıbrıs Köyü'nde yapılan düğününe katılmak için düğünün gerçekleştirildiği Kıbrıs Köyü Caddesi üzerinde bulunan gecekondu önüne gelerek düğüne katıldı.

SİLAHLAR ATEŞLENMEYE BAŞLADI İHA'da yer alan habere göre düğünün ilerleyen saatlerinde, kutlama için silahlar ateşlenmeye başlandı. Ancak O.T.’nin silahından çıkan bir kurşun 9 yaşındaki Emirhan Aytemir’in başına isabet etti.

EMİRHAN BAŞINDAN VURULDU Başından yaralanan Emirhan, hastaneye kaldırıldı. Emirhan Aytemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ DHA'da yer alan habere göre Emirhan Baytemür için Ortaköy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baytemür ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Cenazede fenalaşan aile üyeleri, yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı. Emirhan Baytemür'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emirhan’ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. ÖLDÜREN SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI Jandarma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada O.T.’nin silahının ruhsatsız olduğu açıklanarak şu ifadelere yer verildi: “Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mamak İlçesi Kıbrısköy Mahallesinde 27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı C.İ.K. teslim edilmiştir.”