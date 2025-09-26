Emirgan Korusu nerede? Emirgan Korusu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Emirgan Korusu’nun şöhreti yalnızca lalelerden ya da köşklerden ibaret değildir; geniş yürüyüş alanları, göletleri ve zengin bitki çeşitliliğiyle de doğayla baş başa kalmak isteyenler için cazip bir mekândır. Boğaz manzarasına hâkim konumu sayesinde fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiştir. Tüm bu özellikleriyle Emirgan Korusu, İstanbul’un hem doğal güzellikleri hem de kültürel değerleriyle öne çıkan en meşhur parklarından biridir. Biz de sizler için Emirgan Korusu hangi ilde olduğu konusunu araştırdık.

EMİRGAN KORUSU NEREDE?

Emirgan Korusu, Sarıyer ilçesinde, Boğaziçi kıyısında yer alır. Şehrin en bilinen yeşil alanlarından biri olan koru, geniş yüzölçümü ve tarihi geçmişiyle öne çıkar. Emirgan semtine adını veren bu doğal alan, Osmanlı döneminde padişahların sık sık uğradığı mesire yerlerinden biri olmuştur. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından halka açık bir park şeklinde düzenlenmiştir.

Koru içinde üç tarihi köşk bulunur: Sarı Köşk, Beyaz Köşk ve Pembe Köşk. Bu yapılar hem mimari özellikleri hem de kültürel değeriyle ziyaretçilerin ilgisini çeker. Emirgan Korusu aynı zamanda her yıl düzenlenen lale festivaliyle de ünlüdür. Bahar aylarında rengârenk lalelerle süslenen alan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelir. Deniz manzarasına hâkim konumu, yürüyüş yolları, göletleri ve bitki çeşitliliği ile Emirgan Korusu, İstanbul’un içinde doğayla baş başa kalınabilecek özel bir mekândır.

