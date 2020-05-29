Emir Yargın: Üç kişi başarılı bir projeye imza attık - Magazin haberleri

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Emir Yargın, Halko ve Mezar Turizm'in 'Dar' adlı teklisi yayınlandı. İstanbul'dan Emir Yargın, Londra'dan Halko ve Mezar Turizm, içinde bulunduğumuz ruh halini mesafe tanımadan birlikte yaptıkları parçayla anlattı.

'Dar' isimli parça, hem içinden çıkamadığımız evlerimizde duvarların üzerimize gelişine, hem de bu süreçte bozulan beslenme alışkanlıklarımız sonucunda, kıyafetlerimizin içine giremeyişimize metaforik bir biçimde değiniyor.

Emir Yargın, 'Dar' teklisinin üretim süreci hakkında şunları söyledi:

Karantinanın şarkısı, karantinanın bize öğrettiği şekilde hayata geçti. Karantina sürecinde alışkanlıklarımız arasına giren iletişim yöntemleri sayesinde aynı ülkede bile olmayan üç kişi başarılı bir projeye imza attık. Aslında önceden de bu teknolojilere sahipken böyle bir durum içinde olmasak, bu çalışmayı yapamazdık diye düşünüyorum.