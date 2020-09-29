Emir Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a transferinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.
Transfer sürecinin yoğun geçtiğini vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Kendi kulübüme yardımcı olmam gerekiyordu. Onların da önemli maçları vardı ama buraya gelmeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelmek benim için kolay oldu. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İsmim de zaten Türk ismi. Aynı zamanda Müslümanım. O yüzden de buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.
Taraftarların kendisi ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktaran Emir Dilaver, "Transferde taraftarlar da çok aktif rol üstlendi. Sürekli mesajlar alıyordum ama transfer gerçekleşmediği için bir türlü onlara cevap veremiyordum. Ne mutlu ki buradayım. Artık doya doya yazışırız onlarla." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile bir gönül bağı olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:
"Bosna Hersek'te savaş başladıktan sonra Avusturya'ya yerleştik. Çocukluğum orada geçti. Çocuklarım da orada doğdu. Ailem de orada ama buraya uyum sağlama noktasında hiçbir zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. Ben burayı çok sevdim. Umarım iyi de bir performans gösteririm. Zaten sahada her şeyimi ortaya koyacağım. Umarım iyi de bir performans sergiler uzun yıllar Türkiye'de kalırım."
Türkiye ligini bildiğini aktaran Emir Dilaver, şöyle devam etti:
"Buraya gelmeden önce büyük golcülerin Türkiye'de oynadığını biliyordum. Bir savunma oyuncusu olarak bundan mutluluk duyuyorum. Çünkü büyük oyunculara karşı oynamak her zaman sizi geliştirir. Ben de aslında buna odaklanmış vaziyetteyim. Yani iyi bir oyuncuya karşı oynamak beni mutlu eder. O yüzden hiç kimseden korkum yok. Süper Lig'i tanıyorum. Ben sadece performansımı ortaya koyacağım. Savunma, takım olarak yapılır."
Taraftarlara da mesaj gönderen Emir Dilaver, "Sosyal medyadan bana çok güzel mesajlar yağdırdılar. Bu beni çok mutlu etti. Sahada savaşmaya hazırım. Takım olarak da biz bunu zaten yapacağız. Erzurumspor maçı ile birlikte çok iyi sonuçlar alıp onların hak ettiği şeyi onlara vermek istiyoruz. Sahada savaşan ve her şeyini veren bir takım olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!