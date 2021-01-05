Emir'den yeni şarkı

Sözlerini Emir’in yazdığı “Ben Unutmayı Bilmem” şarkısının duygu yüklü bestesi İlker Bayraktar, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’nin imzasını taşıyor.



Terk edilmiş bir Rum köyünde, Erdi Sevinç yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Emir, “Ben Unutmayı Bilmem” şarkısı ve video klibiyle tüm dijital müzik platformlarında sizlerle buluşuyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."