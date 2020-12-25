Emir'den yeni şarkı

Sözlerini Emir'in yazdığı "Ben Unutmayı Bilmem" şarkısının duygu yüklü bestesi İlker Bayraktar, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'nin imzasını taşıdı.

Terk edilmiş bir Rum köyünde, Erdi Sevinç yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Emir, "Ben Unutmayı Bilmem" şarkısı ve video klibiyle bugün tüm dijital müzik platformlarında sizlerle buluştu.